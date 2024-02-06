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14:14, 6 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по складу авиационных средств поражения ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации поразили склад авиационных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цель противника была поражена оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерий группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.

Помимо этого, в зоне СВО российские военнослужащие на всей линии боевого соприкосновения поразили живую силу и украинскую военную технику в 112 районах. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 беспилотников.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области.

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      Анастасия Шейкина
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