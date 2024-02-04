Российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

МО РФ отчиталось об уничтожении склада горючего ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 124 районах.

Ранее стало известно, что российские ракетные войска и беспилотники уничтожили в зоне проведения специальной военной операции на Украине зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей «Пеликан».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.