Минобороны доложило об уничтожении радиолокационной станции «Пеликан» в зоне СВО

МО РФ доложило об уничтожении радиолокационной станции «Пеликан» и ЗРК IRIS-T

Российские ракетные войска и беспилотники уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T немецкого производства и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей «Пеликан». Об этом доложили журналистам в ходе очередного брифинга в Минобороны.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны отметили, что также удалось уничтожить склад горючего и военную технику противника в 136 районах.

До этого в российском оборонном ведомстве отчитались о поражении украинского склада с горючим и радиолокационной станции ЗРК IRIS-T.

Тогда же российские военнослужащие военнослужащие также нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах боевых действий. Помимо этого, удалось сбить 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и управляемую американскую авиабомбу JDAM.