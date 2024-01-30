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13:09, 30 января 2024Россия

Минобороны заявило о поражении склада горючего ВСУ

Минобороны: поражен склад горючего ВСУ и радиолокационная станция ЗРК IRIS-T
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили в зоне проведения спецоперации склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар по объектам Украины был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России. Помимо этого удалось поразить радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

Российские военнослужащие также нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах боевых действий. Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и управляемую американскую авиабомбу JDAM.

Днем ранее, 29 января, российское военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ. Выявленные цели были поражены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией и дронами.

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      Анастасия Шейкина
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