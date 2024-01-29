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13:17, 29 января 2024Россия

Российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Минобороны сообщило о поражении складов вооружения и топлива ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Выявленные цели были поражены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией и беспилотниками, отметили в военном ведомстве.

Всего за минувшие сутки было поражено 109 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавили в министерстве.

29 января Минобороны сообщило об уничтожении трех лодок с украинским десантом. Средства водного транспорта были поражены FPV-дроном под управлением оператора Воздушно-десантных войск.

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      Алан Босиков
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