Российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Минобороны сообщило о поражении складов вооружения и топлива ВСУ

Российские военнослужащие поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Выявленные цели были поражены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией и беспилотниками, отметили в военном ведомстве.

Всего за минувшие сутки было поражено 109 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавили в министерстве.

29 января Минобороны сообщило об уничтожении трех лодок с украинским десантом. Средства водного транспорта были поражены FPV-дроном под управлением оператора Воздушно-десантных войск.

