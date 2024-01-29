Минобороны заявило об уничтожении трех лодок с десантом ВСУ на берегу Днепра

МО: расчеты FPV-дронов уничтожили три лодки ВСУ с десантом на берегу Днепра

Расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили три лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта», — сообщили в ведомстве.

Оператор беспилотника определил цель и завел на одну из них дрон, отчитались в ведомстве, добавив, что другой десантник корректировал полет беспилотного устройства и осуществлял его наведение на цель. Как сообщили в министерстве, после ударов по лодкам противник бежал и отказался от намерений форсировать реку.

Ранее, 26 января, расчет российских гаубиц «Гиацинт-Б» поразил пункт управления беспилотниками ВСУ, который находился на правом берегу Днепра в Херсонской области. Удар по объекту противника нанесли гаубицы ВДВ из состава группировки «Днепр».