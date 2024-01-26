Минобороны заявило о поражении пункта управления дронами на правом берегу Днепра

Минобороны: гаубицы уничтожили пункт управления дронами на правом берегу Днепра

Расчет российских гаубиц «Гиацинт-Б» поразил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Удар по объекту противника нанесли гаубицы воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр». Помимо этого, ими же там был подавлен наблюдательный пункт ВСУ. Огонь корректировали разведчики ВДВ на берегу реки.

Российские военнослужащие вели наблюдение за левым берегом Днепра и запускали разведывательные беспилотники и FPV-дроны. Координаты объектов Украины быстро передали на пункт управления артиллерией для последующего удара.

Ранее российские военные поразили пункт-управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».

Цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.