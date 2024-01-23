Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

МО: ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман»

Российские военные поразили пункт-управления оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лиман». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Также Вооруженные силы (ВС) России поразили живую силу и военную технику в 147 районах боевых действий.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 56 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Днем ранее, 22 января, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области — самолет поразили в районе населенного пункта Ивановка.