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13:19, 23 января 2024Россия

Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

МО: ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман»

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили пункт-управления оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лиман». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Также Вооруженные силы (ВС) России поразили живую силу и военную технику в 147 районах боевых действий.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 56 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Днем ранее, 22 января, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области — самолет поразили в районе населенного пункта Ивановка.

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      Анастасия Шейкина
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