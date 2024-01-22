Минобороны заявило о поражении украинского Су-25 в Харьковской области

МО РФ: силы ПВО сбили самолет Су-25 в районе Ивановки в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО).

Там добавили, что самолет поразили в районе населенного пункта Ивановка. Помимо этого, средства ПВО за сутки перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В оборонном ведомстве также отчитались о перехвате 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. В частности, беспилотные устройства были поражены в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

В январе министерство обороны сообщало о поражении двух бортов Украины в тылу — в Днепропетровской области. Самолеты поразили средствами ПВО.