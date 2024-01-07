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13:31, 7 января 2024Россия

Два украинских самолета сбиты в тылу ВСУ

Минобороны: украинские Су-25 и Су-27 сбиты в Днепропетровской области

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Два борта Военно-воздушных сил Украины сбиты в тылу ВСУ — Днепропетровской области. Об этом сообщило журналистам Минобороны России 7 января.

В районе города Днепра был уничтожен штурмовик Су-25. Еще один борт ВВС Украины — истребитель Су-27 — сбит около Кривого Рога.

Оба самолеты были поражены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских противокорабельных ракет «Нептун» в небе над Черным морем. Запуск ракет по российской территории в Минобороны назвали попыткой теракта.

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