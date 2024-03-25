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14:23, 25 марта 2024Бывший СССР

Восстановление ДнепроГЭС займет годы

Директор «Укргидроэнерго» Сирота: для восстановления ДнепроГЭС нужны годы

Фото: Press service of the General Prosecutor's Office of Ukraine / Reuters

Восстановление ДнепроГЭС после нанесения удара российских сил займет годы. Об этом сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, передает телеканал «Эспрессо».

«Поверхностный обзор дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию», — сказал Сирота.

Директор отметил, что сейчас происходит разбор завалов и демонтаж разрушенных перекрытий, и эта работа может занять неделю. Только потом можно будет говорить о последствиях для станции.

«Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много. Сегодня оценить по времени и финансово еще не представляется возможным», — подчеркнул он.

По его словам, есть агрегаты, которые нужно изготавливать с нуля, и это может продлиться от 18 до 24 месяцев. Необходимо полностью восстановить машинный зал, еще предстоит осмотреть четыре этажа внизу станции.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что ДнепроГЭС, расположенную в подконтрольном Киеву городе Запорожье, частично запустили после ракетного удара. Энергетикам удалось частично запустить оборудование на объекте.

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      Алевтина Запольская
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