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18:03, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о частичном запуске ДнепроГЭС после ракетного удара

Минэнерго Украины: ДнепроГЭС удалось частично запустить после ракетного удара
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Reuters

Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС), расположенную в подконтрольном Киеву городе Запорожье, частично запустили после ракетного удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство энергетики Украины.

В ведомстве уточнили, что энергетикам удалось частично запустить оборудование на объекте. При этом производство электроэнергии на ДнепроГЭС пока не было возобновлено. В настоящее время, по данным Минэнерго, специалисты продолжают осматривать повреждения на станции.

Также сообщается о локализации возгораний на теплоэлектростанциях и гидроэлектростанциях в нескольких регионах Украины.

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22 марта стало известно о ракетных ударах по ДнепроГЭС, являющейся самой мощной украинской гидроэлектростанцией. После этого директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил о прекращении работы станции из-за серьезных повреждений объекта.

О полном выведении из строя ДнепроГЭС из-за значительных разрушений также рассказал представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов. По его словам, по станции попали восемь ракет.

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      Екатерина Грищенко
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