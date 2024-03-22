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13:25, 22 марта 2024Бывший СССР

ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

Директор «Укргидроэнерго» Сирота: обе станции ДнепроГЭС прекратили свою работу

Кадр: Telegram-канал Mash

Крупнейшая на Украине Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) остановила электрогенерацию на станциях ГЭС-1 и ГЭС-2 и полностью прекратила свою работу из-за повреждений, полученных объектом после ночной атаки. Об этом заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телеканала «Рада», его трансляция доступна на YouTube.

«На сегодняшний день станция — ни одна, ни вторая — не работает. Поэтому мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду. Мы даже не можем до всех мест добраться, чтобы осмотреть [энергообъект]. Сегодня трудно говорить, сколько времени нужно, чтобы восстановить [ДнепроГЭС]», — сообщил глава энергетической компании.

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      Глеб Палехов
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