Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали крупнейшими за весь конфликт ночные удары по энергосистеме

«Укрэнерго»: ночная атака на энергосистему стала крупнейшей за весь конфликт
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал Mash

Ночные удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине стали крупнейшей атакой на энергосистему за все время конфликта. Об этом в Telegram сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

«Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент специалисты компании ведут восстановительные работы на объектах энергетической системы.

Ранее со схожей оценкой ночной атаки выступил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко. По словам чиновника, в некоторых областях зафиксированы масштабные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

      ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

      ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

      Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

      Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

      МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

      Москвичам пообещали проклятье выходных

      Информацию об уходе Chanel из России опровергли

      Умер сын Буденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше