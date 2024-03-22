На Украине назвали крупнейшими за весь конфликт ночные удары по энергосистеме

«Укрэнерго»: ночная атака на энергосистему стала крупнейшей за весь конфликт

Ночные удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине стали крупнейшей атакой на энергосистему за все время конфликта. Об этом в Telegram сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

«Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент специалисты компании ведут восстановительные работы на объектах энергетической системы.

Ранее со схожей оценкой ночной атаки выступил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко. По словам чиновника, в некоторых областях зафиксированы масштабные повреждения.