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19:02, 29 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о поражении украинской системы ПВО в Харьковской области

Подполье: российские силы поразили украинскую систему ПВО в Харьковской области

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Globallookpress.com

Российские войска поразили систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполье.

«В 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на харьковских коллег.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в результате ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харькове была ранена одна из «важных персон». Как он утверждал, после атаки раненого привезли на реанимобиле с кортежем к окраине города, где его забрала санавиация.

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      Кристина Есикова
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