Стало известно о ранении важной персоны при ударах по Харькову

Марочко: во время ударов по Харькову была ранена важная персона

В результате ударов по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове была ранена одна из «важных персон». Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, после атаки раненного привезли на реанимобиле с кортежем к окраине населенного пункта, где его забрала санавиация.

Исходя из задействованных сил на эвакуацию, отмечает Марочко, можно судить, что ранен был человек, занимающий высокий военный пост или значимая политическая фигура.

28 марта сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.