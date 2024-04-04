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11:09, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове атаковали училище с иностранными танками и инструкторами

Подполье Харькова: под удар ВС РФ попало училище с иностранными танками

Фото: Vitalii Hnidyi / Globallookpress.com

Вооруженные силы России атаковали в Харькове танковое училище, где находились иностранные инструкторы и западные танки. Об этом РИА Новости сообщили в подполье украинского города.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — рассказали в харьковском подполье.

Там уточнили, что атака произошла в ночь на четверг, 4 апреля. Также была поражена подстанция, теперь в городе пропал свет. «Однако наша агентура сообщает о том, что сейчас троллейбусы ходят»,— рассказал собеседник агентства.

Ранее пророссийское подполье передало информацию о прибытии большого числа иностранных наемников в Харьков. По словам представителя подполья Сергея Лебедева, в город прибыло такое же количество зарубежных военных, как осенью 2022 года.

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