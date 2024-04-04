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14:22, 4 апреля 2024Россия

Россия нанесла удар по базе иностранных наемников ВСУ

МО России: авиация и БПЛА ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Уточняется, что пункт дислокации наемников располагался близ населенного пункта Мерефа.

По обновленным данным от МО России, с начала спецоперации ВС России уничтожили 15687 танков, 8654 орудия полевой артиллерии и 20596 единиц специальной военной автомобильной техники.

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В Харьковской области подтверждали, что по объектам близ Мерефы был нанесен удар, которому среди прочих объектов подверглись состав с бойцами ВСУ и завод по производству БПЛА.

3 апреля координатор николаевского подполья предупреждал, что в Харьков прибыли наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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