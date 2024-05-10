ФСБ задержала поджегшего вышки связи в Волгограде студента

ФСБ задержала студента, который поджег две вышки связи в Волгограде

Сотрудники ФСБ задержали студента четвертого курса Волгоградского строительного колледжа Дмитрия К., который поджег две городские вышки связи. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Отмечается, что задержанный получал инструкции от неизвестных. Дмитрий К. познакомился со своими «кураторами» в Telegram — в конце апреля они пообещали ему 400 долларов (примерно 40 тысяч рублей) за выполнение «специального задания»: поджог двух базовых станций T2 Mobile в Волгограде, а также в поселке Царицын.

3 мая задержанный поджег первую вышку — для совершения преступления он позвал двух учащихся восьмого класса из школы номер 104 и гимназии номер 17. Через несколько дней студент поджег вторую вышку. Вместе с ним на дело отправились двое школьников, его знакомый таксист, а также безработный приятель.

Ущерб от поджога двух станций оценили в два миллиона рублей. Не достигших возраста уголовной ответственности школьников отпустили, а против остальных участников преступления возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».

Ранее 16-летнюю россиянку и двух ее друзей задержали за поджог по заказу Украины.