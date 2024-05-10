Украинские кураторы подговорили сотрудницу Wildberries совершить диверсию

Shot: 16-летнюю россиянку и двух ее друзей задержали за поджог по заказу Украины

16-летнюю россиянку и двух ее друзей задержали за поджог по заказу Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, украинские кураторы подговорили россиян совершить поджог железнодорожного оборудования — за выполнение заказа им пообещали 30 тысяч рублей. Как отмечает Shot, россияне попытались совершить поджог в ночь на 1 мая, но нанести серьезных повреждений оборудованию не получилось, так как они не смогли открыть релейный шкаф и подожгли лишь его корпус.

Известно, что 16-летняя девушка работала в пункте выдачи заказов Wildberries, а ее 17- и 19-летние друзья — студенты. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил двух подростков к двум и четырем годам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа.