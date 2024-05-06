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16:49, 6 мая 2024Силовые структуры

Двое российских подростков получили сроки за теракт на железной дороге

В Петербурге суд отправил двоих подростков в колонию за поджог релейного шкафа

Фото: Çağlar Oskay / Unsplash

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил двух подростков к двум и четырем годам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западном управлении транспортной прокуратуры.

Несовершеннолетних признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Установлено, что в сентябре 2023 года они вступили в переписку со сторонником Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его заданию подготовили бутылку с зажигательной смесью и совершили поджог на железной дороге. Происходящее молодые люди снимали для отчета на камеру.

При этом, как «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западном управлении Следственного комитета на транспорте, подростки изначально готовились поджечь локомотив. Однако, когда прибыли на станцию Лахта, не обнаружили его.

Ранее ФСБ показала признание жителя Тамбова в подготовке терактов у зданий судов.

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      Илона Палей
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