Признание готовившего теракты в российских судах попало на видео

ФСБ показала признание жителя Тамбова в подготовке терактов у зданий судов

Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракты в российских судах по заданию с Украины

44-летний житель Тамбова признался в подготовке терактов у зданий судов в городе по заданию украинской спецслужбы. Видео с его задержанием и показаниями публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заваливают на землю убегающего мужчину. Он рассказывает, что летом 2023 года посещал сайты террористических организаций, запрещенных в России, «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России». Там с ним вступил в переписку представитель украинской разведки и завербовал на совершение терактов в России. В марте задержанному поступило предложение взорвать Тамбовский областной и арбитражный суды. При установке бомб его задержали силовики. Спецназ ведет его в металлическую клетку.

Ранее 6 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Тамбове. Местный житель планировал совершить подрывы зданий судов, но его заметили при их закладке.