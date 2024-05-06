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10:12, 6 мая 2024Силовые структуры

Признание готовившего теракты в российских судах попало на видео

ФСБ показала признание жителя Тамбова в подготовке терактов у зданий судов
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракты в российских судах по заданию с Украины

44-летний житель Тамбова признался в подготовке терактов у зданий судов в городе по заданию украинской спецслужбы. Видео с его задержанием и показаниями публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заваливают на землю убегающего мужчину. Он рассказывает, что летом 2023 года посещал сайты террористических организаций, запрещенных в России, «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России». Там с ним вступил в переписку представитель украинской разведки и завербовал на совершение терактов в России. В марте задержанному поступило предложение взорвать Тамбовский областной и арбитражный суды. При установке бомб его задержали силовики. Спецназ ведет его в металлическую клетку.

Ранее 6 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Тамбове. Местный житель планировал совершить подрывы зданий судов, но его заметили при их закладке.

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      Любовь Ширижик
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