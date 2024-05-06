ФСБ предотвратила теракты в российских судах по заданию с Украины

ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку терактов в судах по заданию с Украины

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты у зданий российских судов, которые должны были быть совершены по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

По подозрению в подготовке преступлений задержан 44-летний житель Тамбова. Он планировал совершить подрывы зданий Тамбовского областного и арбитражного судов с помощью самодельных взрывных устройств.

Подозрительного мужчину, который что-то прятал в строительный мусор, заметили сотрудники железнодорожного вокзала города во время обхода территории. Прибывшие по их вызову правоохранительные органы нашли две бомбы. Взрывотехники обезвредили их.

После этого спецслужбы установили личность мужчины. Он рассказал, что его завербовали летом 2023 года на одном из сайтов проукраинских террористических организаций.

3 мая сообщалось, что под Санкт-Петербургом ФСБ ликвидировала 48-летнего украинского диверсанта, который, как утверждается, прибыл из Литвы в Россию для совершения терактов.