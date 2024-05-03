ФСБ ликвидировала планировавшего теракты украинского диверсанта

ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из Литвы в Россию

ФСБ ликвидировала 48-летнего украинского диверсанта, прибывшего из Литвы в Россию для совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина был агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской террористической организации. По заданию куратора он планировал серию терактов в отношении объектов Минобороны России в Московском регионе, участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

Вычислить диверсанта удалось во время изъятия схрона в Гатчинском районе Ленинградской области. Там находились средства поражения, которые мужчина готовил для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Во время задержания он оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия, поэтому был ликвидирован.

Ранее стало известно, что ФСБ совместно с Министерством обороны России пресекла высадку диверсионной группы спецназа Вооруженных сил Украины на Тендровскую косу в Херсонской области. Утверждается, что операция по высадке была спланирована спецслужбами Великобритании.