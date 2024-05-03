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11:56, 3 мая 2024Силовые структуры

Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео

ФСБ показала украинского агента, ликвидированного при задержании
Начало событий в новости ФСБ ликвидировала планировавшего теракты украинского диверсанта

ФСБ показала видео с украинским агентом, который планировал теракты в России и был ликвидирован российскими спецслужбами при задержании.

На кадрах виден мужчина, он приобретает в магазине компоненты. Также показана его машина после ликвидации. В багажнике найдены взрывчатка и оружие.

Среди обнаруженного арсенала диверсанта — автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты. Также взрывчатые вещества и боеприпасы силовики изъяли из гаража и квартиры, которые были им арендованы в Москве. В ходе обыска спецслужбы изъяты документы, мобильный телефон, банковская карта шведского банка SwedBank, выпущенная его литовским отделением.

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      Любовь Ширижик
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