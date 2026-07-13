Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил задержание комбрига ВСУ Лучанова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил задержание еще одного фигуранта по делу о жестоком убийстве двух жителей села Калиновка Киевской области. Речь идет о сбежавшем из части командире 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станиславе Лучанове. Об этом политик написал в своем Telegram-канале со ссылкой на главу МВД республики Игоря Клименко.

«Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими делалось, будет подробно проверено. Это дело касается не одной общины и не только Киевщины», — говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что установление полной правды и привлечение всех виновных к ответственности является необходимостью для всей страны. Он также сообщил, что руководство области и полиции провело встречу с жителями Калиновки, в ходе которой были даны обещания, которые должны быть выполнены в полном объеме. Президент поблагодарил местных жителей и СМИ за содействие в расследовании.

Ранее Лучанов стал подозреваемым по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области. Речь идет о расправе над двумя родными братьями, тела которых нашли позднее. По делу были задержаны девять военнослужащих 155-й бригады.

Когда информация об этом начала распространяться, украинский командир подался в бега. Он самовольно оставил военную часть.