Бум искусственного интеллекта позволит одной стране получить госбюджет рекордного размера

Власти Южной Кореи решили не тратить на текущие нужды рекордные поступления от ИИ-бума

Рекордные налоговые поступления, которые благодаря рыночному ажиотажу в сфере искусственного интеллекта должна получить Южная Корея, позволят стране сформировать крупнейший в истории бюджет в размере 800 триллионов вон (около 530 миллиардов долларов). Профильный министр Пак Хон Гын, которого цитирует Bloomberg, заявил, что речь идет об «уникальной возможности», которая «выпадает раз в поколение». По его словам, страна «не может позволить себе потратить эти ценные поступления единовременно».

На фоне этого корейские власти решили создать «Фонд реагирования на вызовы будущего» (Future Response Fund), средства которого в размере налоговых выплат, превышающих долгосрочный тренд будут направляться на стратегические инвестиции — поддержку молодежи, вложения в новые драйверы экономического роста, региональное развитие и подготовку квалифицированных кадров.

Тем временем, корейский рынок, во многом зависящий от стоимости акций участников ИИ-бума, продолжает двигаться по синусоиде. В понедельник, 13 июля, акции двух его лидеров — SK Hynix и Samsung рухнули на 15 и 11 процентов соответственно, что, вероятно, только усилило опасения инвесторов по поводу того, что рост котировок зашел слишком далеко, пишет агентство. Распродажа привела к падению ключевого индекса южнокорейского индекса Kospi сразу на 9 процентов.

Ранее стало известно, что корейский рынок был обойден по прибыльности нигерийским, который оказался самым доходным в мире.