Самым доходным фондовым рынком в мире оказался африканский

Bloomberg назвал самой доходной в мире биржу Нигерии

Две африканские страны оказались в топе самых доходных фондовых рынков мира в долларовом эквиваленте. Как пишет Bloomberg, согласно данным за 2026 год рейтинг возглавила Нигерия с показателем в 67 процентов, которая обошла Южную Корею (66 процентов), где инвесторы начали распродажи, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума. Тройку замкнула Гана (56,6 процента), обходящая в свою очередь Тайвань (54,3 процента).

Отмечается, что котировки в Нигерии растут благодаря экономическим реформам, удорожанию нефти и улучшению ситуации с предложением зарубежной валюты на местном рынке.

Курс местной найры с января укрепился на 4 процента, а дополнительной привлекательности нигерийскому рынку придает появившаяся на днях информация о том, что S&P Dow Jones Indices рассматривает возможность перевода страны в категорию «пограничных рынков» (frontier markets). Последнее может дополнительно повысить ее привлекательность для инвесторов, подчеркивают журналисты.

Еще в 2023 году валюта Нигерии, крупнейшего в Африке производителя нефти, попала в числе трех худших в мире, упав к доллару на 55 процентов. В том же году в стране разразились протесты жителей, недовольных внедрением цифровой валюты на фоне которого стали применяться ограничения на выдачу наличных.

Что касается корейского рынка, то его показатели продолжают демонстрировать крайне сильные колебания. Весной местный индекс Kospi сначала обвалился на старте иранского конфликта максимальными с 2008 года темпами, упав ниже 5100 пунктов, а потом подскочил до 6374,35 пункта, показывая общий рост в текущем году более чем на 50 процентов. После этого, в июне, он достиг пика и откатился с тех пор более чем на 20 процентов. Наибольший вес в Kospi имеют акции двух производителей микросхем — SK Hynix и Samsung, которые подешевели в июле на сопоставимые 17 процентов.