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17:33, 29 декабря 2023Экономика

Названы худшие валюты в мире

Bloomberg: валюта крупного производителя нефти вошла в тройку слабейших в мире
СюжетКурс доллара:

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Валюта Нигерии, крупнейшего в Африке производителя нефти, названа в числе трех худших в мире по итогам 2023 года, пишет Bloomberg.

Курс найры упал к доллару на 55 процентов, и аналитики прогнозируют дальнейшую девальвацию. По темпам обесценивания в уходящем году ее обогнали только аргентинский песо (78,1 процента) и ливанский фунт (на 89,9 процента).

Девальвация началась после того, как в июне Центробанк (ЦБ) отпустил курс нацвалюты, а избранный президент Бола Тинубу отказался от дорогостоящих субсидий на бензин. В сочетании с ослаблением найры это привело к росту инфляции, составившей 28,2 процента. Ранее, в начале весны, в Нигерии разгорелись протесты жителей, недовольных внедрением цифровой валюты на фоне которого стали применяться ограничения на выдачу наличных.

Тремя валютами, курс которых в 2023-м вырос к доллару сильнее всего, стали афганский афгани (на 26,4 процента), колумбийский песо (на 25,9 процента) и мексиканский песо (на 15 процентов). Журналисты обратили внимание на неожиданный рост валюты Афганистана еще в сентябре, когда ее стоимость с начала года увеличилась примерно на 14 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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