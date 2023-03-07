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15:51, 7 марта 2023Экономика

Африканцы взбунтовались против цифровой валюты

Coindesk: граждане Нигерии вышли на протесты против внедрения цифровой валюты

Фото: James Oatway / Reuters

Жители Нигерии взбунтовались против внедрения правительством цифровой валюты центрального банка (CBDC) и ограничений на выдачу наличных, сообщил Coindesk.

Дефицит бумажных денег в африканской стране возник из-за попыток властей перевести страну на полностью безналичную экономику. В августе правительство разрешило использовать цифровую валюту, не открывая банковские счета, а в ноябре — ввело скидки на оплату CBDC поездок на такси.

Когда меры не увенчались успехом, Центробанк Нигерии перешел к более решительным мерам и ограничил выдачу наличных до 100 000 найр (около 225 долларов) в неделю для физлиц и 500 тысяч найр (1 123 доллара) для юрлиц. После регулятор решил изменить дизайн валюты, в результате чего у банков начались проблемы с поступлением наличных для выдачи.

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Граждане выступили против правительственных мер. Они выходят на улицы с протестами и делятся своими призывами в социальных сетях. Причина в том, что народ страшат риски для финансовой конфиденциальности, финансовой свободы и стабильности банковской системы. По словам политического аналитика в Центре денежно-кредитных и финансовых альтернатив Института Катона Николаса Энтони, уровень использования CBDC не превысил 0,5 процента.

Ранее аналитики Bank of America заявили, что CBDC являются естественной эволюцией денежной и платежной систем. По их мнению, у цифровых валют есть потенциал устроить революцию в мировой финансовой системе, став самым значительным технологическим достижением в истории денег.

Выпуск и работа CBDC осуществляется с использованием технологии блокчейн. Поскольку CBDC выпускаются конкретным Центробанком, такие цифровые валюты могут контролировать власти, в отличие от криптовалюты.

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Вячеслав Агапов
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