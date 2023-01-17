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20:22, 17 января 2023Экономика

Американский банк предсказал революцию в платежной сфере

Bank of America: цифровые валюты центробанков являются эволюцией денежной системы

Фото: Brian Snyder / Reuters

Один из крупнейших банков США, Bank of America, считает, что цифровые валюты центробанков (Central Bank Digital Currency — CBDC) являются естественной эволюцией денежной и платежной систем. Об этом сказано в исследовании американской организации.

«CBDC не меняют определение денег, но, вероятно, изменят то, как будут осуществляться трансферы в ближайшие несколько лет. У цифровых валют центральных банков есть потенциал революционизировать мировую финансовую систему, став самым значительным технологическим достижением в истории денег», — предсказали экономисты Bank of America изменения в этой сфере.

Выпуск и работа CBDC осуществляется с использованием технологии блокчейн. Поскольку CBDC выпускаются конкретным Центробанком, такие цифровые валюты могут контролировать власти, в отличие от крипты. В некоторых странах CBDC уже начали выпускать, например в Нигерии.

Согласно докладам, опубликованным ранее Банком международных расчетов (БМР), во время кризиса CBDC «может восприниматься как безопасная гавань». Но Центробанки боятся, что в случае экономических потрясений граждане начнут скупать национальную цифровую валюту вместо того, чтобы хранить деньги в коммерческих банках, считая токены более надежной инвестицией.

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Платон Щукин
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