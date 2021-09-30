Центробанки испугались собственных проектов

Центральные банки увидели угрозу для коммерческих банков в цифровых валютах, поддерживаемых государством. Отчеты с описанием потенциальных опасностей такой национальной валюты опубликовали Федеральная резервная система США (ФРС), Банк Англии, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Швейцарский национальный банк, пишет Bloomberg. При этом каждый из них, кроме ФРС, имеет собственный проект по разработке цифровой валюты центрального банка (CBDC), хотя и американский регулятор рассматривает такую возможность.

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Согласно докладам, опубликованным Банком международных расчетов (БМР), во время кризиса CBDC «может восприниматься как безопасная гавань». Центробанки пугает то, что в случае экономических потрясений граждане начнут скупать национальную цифровую валюту вместо того, чтобы хранить деньги в коммерческих банках, считая токены более надежной инвестицией. Депозиты глобальных банковских гигантов могут уменьшиться, что поставит под угрозу целые финансирование отрасли. Согласно одному из отчетов, поддерживаемые государством цифровые валюты «могут привести к более высокой волатильности депозитов и/или значительному долгосрочному сокращению депозитов клиентов». «Это может при определенных обстоятельствах повлиять на прибыльность банка, кредитование и общее предоставление финансовых услуг», — утверждают представители БМР.

Центробанки рассматривают перспективу внедрения собственных цифровых токенов на фоне высокой волатильности коммерческих криптовалют. Правительства привлекает возможность осуществлять мгновенные международные транзакции с низкой комиссией и минимальными регуляторными ограничениями или вообще без них. Однако в отчетах предлагается установить жесткие правила, регулирующие переводы или хранение CBDC. Так правительства рассчитывают минимизировать риски для коммерческого финансового сектора и предусмотреть переходный период перед внедрением цифровой валюты. Центробанки также рассматривают введение механизмов контроля за ценами.

Китай уже активно внедряет цифровой юань, что заставило многие страны задуматься о создании такой национальной валюты. Недавно ФРС США объявила, что подготовила к публикации исследование, посвященное потенциальному принятию цифрового доллара. «Основным критерием при оценке цифровой валюты центрального банка и других цифровых инноваций станет ответ на вопрос — есть ли явные и ощутимые преимущества, которые перевешивают любые затраты и риски?» — прокомментировал проект председатель ФРС Джером Пауэлл. ЕС, Англия и Швейцария уже давно объявили о разработке собственных CBDC.