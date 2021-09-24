Запрет криптовалюты в Китае назвали возможностью для США

Республиканец из банковского комитета Сената США Пэт Туми считает запрет криптовалюты в Китае шансом для Соединенных Штатов. На это политик указал в своем Twitter-аккаунте.

«Авторитарное подавление криптовалюты, в том числе биткоина, — это большие возможности для США. Это также напоминание о нашем огромном структурном преимуществе над Китаем. Пекин настолько враждебно настроен по отношению к экономической свободе, что не может даже допустить, чтобы граждане участвовали в том, что, возможно, является самым захватывающим нововведением в области финансов за последние десятилетия. Экономическая свобода ведет к более быстрому росту и, в конечном итоге, к более высокому уровню жизни для всех», — пояснил Туми.

Народный банк Китая (аналог ЦБ) назвал незаконной любую деятельность, связанную с криптовалютами. Регулятор пообещал принять жесткие меры по пресечению операций с цифровыми монетами. Иностранным биржам также запретили предоставлять услуги инвесторам Китая.

После того, как информация получила широкое распространение в СМИ, курс биткоина упал на 3,7 процента. На момент написания новости самая популярная криптовалюта стоит 42 489,26 доллара.

Сами США тоже усиливают меры регулирования в отношении криптовалют. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер занимает жесткую позицию относительно цифровых монет. В июле он назвал эту отрасль «Диким Западом финансовой системы» США, которая «отчаянно нуждается в правилах». Из-за предостережения регулятора биржа Coinbase Global отложила свой проект по криптокредитованию. А в сентябре США впервые ввели санкции против сервиса по обмену цифровых монет. Ограничения коснулись платформы SUEX OTC S.R.O., так как значительная часть переводов на ней была связана с нелегальной деятельностью.