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США показали свою власть над криптовалютой

Биржа Coinbase отказывается от запуска программы криптокредитования после угрозы SEC
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Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Криптовалютная биржа Coinbase Global поддалась давлению со стороны регулирующих органов США и отложила запуск продукта Lend, в рамках которого держатели цифровых денег смогут ссужать их в обмен на проценты. Об этом пишет Bloomberg.

Компания сообщила в своем блоге, что реализация программы приостановлена «как минимум» до октября. «По мере того, как мы пытаемся достичь нормативной ясности [со стороны регуляторов] для криптоиндустрии в целом, мы приняли трудное решение не запускать [Lend]», — говорится в сообщении. «У нас зарегистрировались сотни тысяч клиентов со всей страны, и мы хотим поблагодарить вас всех за проявленный интерес. Мы не перестанем искать способы предлагать нашим клиентам инновационные, проверенные программы и продукты».

Bitcoin от TradingView

Coinbase приняла это решение после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пригрозила подать на компанию в суд, если она даст ход проекту крипто-кредитования. Тем самым США продемонстрировали свою власть над «криптой». Регулятор заявил, что программа направлена на незаконный оборот ценных бумаг, и послал предупреждения другим фирмам, предлагающим аналогичные продукты. Компания заявила, что не видит оснований для судебного иска.

Требование комиссии стало одним из проявлений жесткой позиции, которую занял регулятор под председательством Гэри Генслера в отношении криптовалюты. В июле новый глава SEC, вступивший в должность в апреле, назвал эту отрасль «диким западом финансовой системы» США, которая «отчаянно нуждается в правилах». Стейблкоины (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров) стали объектом особо пристального внимания властей. Чиновники считают, что все токены должны быть зарегистрированы в регулирующих органах для обеспечения защиты инвесторов. Власти также обеспокоены тем, что крипто-фирмы обещают высокую доходность без соблюдения банковских требований, таких как страхование вкладов. 

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