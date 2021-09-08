США выбрали новый путь давления на криптовалюту

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пригрозила крупнейшей американской криптобирже Coinbase судебным иском. Заявление последовало после сообщения компании о запуске сервиса кредитования Lend, передает Reuters. Регулятор намерен надавить на компанию, считая, что проект направлен на незаконный оборот ценных бумаг.

SEC направила бирже официальное уведомление, где сообщила о своем намерении. Юрист компании Пол Гревал сказал, что в связи с этим компания отложит запуск своего продукта Lend как минимум до октября. Глава Coinbase Брайан Армстронг рассказал в своем аккаунте в Twitter, что SEC попросила компанию предоставить дополнительную документацию и свидетельские показания сотрудников вслед за тем, как фирма уведомила комиссию о запуске сервиса.

Новая программа Coinbase позволит держателям криптовалюты USD Coin кредитовать других участников биржи и получать до четырех процентов прибыли в год. USD Coin — стабильная валюта, привязанная к доллару в пропорции 1:1. Заемщиков будет находить сам сервис. По словам Армстронга, регулятор расценил займы как незарегистрированные ценные бумаги. SEC отказалась объяснять, на каких основаниях приняла такое решение.

«Они [SEC] отказываются предлагать отрасли какое-либо мнение в письменной форме о том, что следует разрешить и почему, а вместо этого прибегают к тактике запугивания за закрытыми дверями», — заявил он. Глава компании выразил надежду, что если суд состоится, то требования SEC к крипторынку станут яснее. Вместе с тем Армстронг осудил подобные методы регулирования деятельности сектора. Бизнесмен подчеркнул, что ведомство выбрало слишком жесткие меры и должно прибегать к судебному иску лишь в крайнем случае.

Программы, в рамках которых держатели криптовалют могут ссужать их в обмен на проценты, набирают популярность во всем мире. Регулирующие органы некоторых стран, в первую очередь США, начали выражать озабоченность неподконтрольностью этих процессов действующему законодательству. Власти утверждают, что новые продукты должны соответствовать существующим законам о ценных бумагах. Например, в июле американский штат Нью-Джерси приказал криптовалютной платформе BlockFi прекратить предлагать процентные счета, которые позволили компании привлечь 14,7 миллиарда долларов инвестиций.

В начале сентября правительство США также сообщило о введении налога на криптовалютные транзакции, вызвав недовольство участников рынка. Трейдеры опасаются, что новые правила ограничат свободу торговли в отрасли, которая считается ее главным преимуществом.