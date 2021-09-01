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США введут налог на криптовалюту

Bloomberg: США анонсировали правила налогообложения для криптовалюты
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Фото: Executium / Unsplash

Правительство США заявило, что в ближайшее время огласит правила налогообложения сделок с криптовалютой. Анонс вызывал недовольство трейдеров, но в долгосрочной перспективе новые нормы могут укрепить систему торговли цифровыми деньгами, пишет Bloomberg.

Жители США должны платить подоходный налог с любой прибыли, но многие криптоинвесторы игнорируют это обязательство. Уже несколько лет Налоговая служба США (IRS) уведомляет американцев о необходимости декларировать прибыль от криптовалютных транзакций. Но теперь ведомство ясно дало понять, что контроль этого рынка является ее главным приоритетом и налоги станут обязательными. IRS сообщила, что потребует у криптоброкеров раскрывать детали операций на сумму более 10 тысяч долларов.

Вместе с тем, трейдерам, которые хотят соблюдать закон, бывает сложно отследить свою задолженность. Брокеры фондовых рынков уже обязаны отправлять клиентам налоговые формы, но криптобиржи остаются «вне радаров». Даже если фирмы хотят помочь инвесторам платить налоги, им непонятно, как действовать в соответствии с текущим законодательством. Некоторые трейдеры используют специальные сервисы, чтобы определить свою задолженность. «Большинству [держателей цифровых денег] будет полезна служба отслеживания, помогающая с налогами», — сказал банкир и криптоинвестор Эндрю Джонсон. «Я считаю, что это [новые правила] стоит того, чтобы не отслеживать вручную все сделки, которые я совершал, — ведь этот процесс может занять часы или дни», — добавил он.

Bitcoin от TradingView

Криптовалютные биржи и другие участники рынка недовольны тем, что Сенат США вводит новые правила без предварительной консультации с ними. Лица, задействованные в отрасли, не могут предугадать, какими будут последствия нововведения. Правила могут как привлечь больше инвесторов, так и уменьшить привлекательность криптовалюты, уничтожив ореол вседозволенности.

Адвокат фирмы Seward and Kissel Бретт Котлер считает, что биржам и финтех-компаниям, конечно, придется потратить деньги на обновление систем отчетности, но эти меры улучшат обслуживание клиентов. Кроме того, сейчас трейдерам трудно превратить свои цифровые активы в законное богатство из-за того, что операции в криптовалютной вселенной остаются скрытыми. «Криптовалюта — это действительно веселая вечеринка, но уже поздно, и некоторые люди начинают смотреть на часы, думая о завтрашнем дне», — сказал Майкл Бейли из консалтинговой фирмы FBB Capital Partners. Подотчетность сделок может способствовать и международному росту рынка. Цифровые деньги нуждаются в регулировании для более широкого внедрения в экономику.

Власти США рассчитывают, что налоги с криптовалютных сделок принесут федеральному бюджету около 28 миллиардов долларов. Эта сумма уже стала частью нового пакета правительства на 550 миллиардов долларов, которые будет направлен на развитие инфраструктуры .

В США, как и во многих странах, до сих пор нет четких законодательных норм относительно рынка цифровых денег. Последний нормативный акт вышел в 2014 году и определяет их в качестве имущества, а не валют. Прибыль от операций с криптовалютой сейчас классифицируется как доход от прироста капитала (для тех, кто приобретает товары) или доход от бизнеса (для майнеров). Именно поэтому трейдерам так тяжело разобраться в тонкостях налогообложения.

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