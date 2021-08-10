Власти США задумали подчинить себе криптовалюту

Лоббисты, защищающие криптовалюту, получили отказ на предложение исправить общие налоговые правила в Сенате США. Политики утверждают, что индустрии нужно больше денег для будущих законодательных битв за свои интересы. Об этом пишет Bloomberg.

Развивающаяся отрасль не смогла добиться изменения правил налоговой отчетности по операциям с криптовалютой, прописанных в законопроекте о развитии инфраструктуры. Сенат готовится принять законодательство, предоставляющее американским властям возможность широкого надзора за обращением цифровых денег.

Поправка, предложенная республиканкой Синтией Ламмис и демократом Марком Уорнером, отменила бы новые требования к налоговой отчетности для криптофирм. Дополнение к закону было разработано сенаторами из-за отсутствие технической возможности у майнеров и разработчиков программного обеспечения предоставлять налоговые данные в соответствующее государственное ведомство.

Ранее юрисдикция Налогового управления США не распространялась на их деятельность. Капитализация крипторынка на данный момент достигла двух триллионов долларов, при этом сами валюты «устроены таким образом, чтобы оставаться вне радаров», заявил глава ведомства Чарльз Реттиг. Новые требования к деятельности криптофирм принесут, по оценкам экспертов, около 28 миллиардов долларов дохода в федеральный бюджет. Эту сумму уже включили в новый пакет на развитие инфраструктуры на 550 миллиардов долларов.

Такие крупные секторы экономики, как банковское дело, жилищное строительство и фармацевтика, давно наладили связи с законодателями и успешно лоббируют свои проекты, в то время как индустрия криптовалюты только заявляет о себе в залах Конгресса. Сенаторы, выступающие в поддержку этого рынка, видят причину недавнего законодательного поражения в недостатке финансирования и правильной организации.

Политики проявляют все больший интерес к этой растущей индустрии. Недавно власти Майами приняли решение выпустить собственную криптовалюту, чтобы пополнить бюджет города.