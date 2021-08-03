В июле майнеры заработали на биткоинах почти миллиард долларов, по итогам месяца их прибыль составила 971,8 миллиона долларов. Это больше, чем в июне — тогда выручка равнялась 839 миллионам. Об этом сообщает портал The Block.

Однако рекордный показатель был зафиксирован в марте — 1,75 миллиарда долларов. Доходы от майнинга сократились вследствие действий Китая, который начал наступательную политику на криптовалюты.

В конце июля цена биткоина превысила 40 тысяч долларов за монету. Однако в начале августа самая популярная криптовалюта снова упала ниже психологической отметки. К понедельнику, 2 августа, один биткоин стоил 39,27 тысячи долларов.

Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой. Некоторые регионы полностью запретили добычу «крипту» на своей территории.

В итоге китайским майнерам пришлось либо остановить добычу, либо перебраться в другие страны. Если осенью прошлого года на КНР приходилось до 75 процентов мощности, используемой для добычи криптовалюты, то к лету 2021-го доля Китая на рынке упала почти на 30 процентов. Пока что КНР все равно занимает первое место по добыче криптовалюты, но отрыв от Пекина значительно сократили США, Казахстан, Россия и Иран.