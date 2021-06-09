Китайский округ полностью запретил добычу криптовалюты

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая потребовали с 9 июня прекратить деятельность майнеров, об этом сообщает The Block.

Полностью запретить добычу криптовалюты должна администрация Парка экономического и технологического развития Чжундун. На территории парка площадью 15 500 квадратных километров расположено множество предприятий по добыче угля, включая угольные электростанции и промышленные предприятия.

Там также находятся одни из крупнейших предприятий по добыче биткоинов в стране. Майнеров привлекает дешевая и доступная электроэнергия.

В мае китайские власти заявили о необходимости борьбы с добычей и криптотрейдингом и призвали ужесточить регулирование майнинга и торговли цифровой валютой. Из-за этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow. Биржа Huobi тоже объявила о приостановке добычи цифровой валюты и обслуживании клиентов из материкового Китая.

Годовое потребление энергии китайскими майнерами, как ожидается, достигнет пика в 2024 году и составит около 297 тераватт-часов, что превышает все энергопотребление Италии в 2016 году.

Пока Китай борется с майнерами, Сальвадор стал первой в мире страной, которая приняла биткоин в качестве легального платежного средства. Теперь цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала.