Падению биткоина предрекли новый антирекорд

Стоимость биткоина 28 мая опустилась до самого низкого уровня за неделю – 35 539 долларов, падение составило 8,2 процента, пишет Reuters.

По подсчетам агентства, в мае биткоин потерял 37 процентов. Если тенденция сохранится, это может стать худшим результатом за месяц за почти десятилетний срок – с сентября 2011 года.

27 мая скептицизм по поводу биткоина выразил глава Центрального банка Японии Харухико Курода, передает Bloomberg. Он указал на спекулятивность торговли биткоином и его чрезмерную волатильность.

Также падение цены биткоина связано с ужесточением политики по отношению к криптовалютам в Китае и критикой, с которой выступил глава Tesla Илон Маск. Он сообщил, что компания по экологическим соображениям прекратит принимать эту криптовалюту при продаже своих электромобилей.

23 мая криптовалюта теряла в цене почти половину по сравнению с годовым максимумом. Самая высокая стоимость биткоина фиксировалась 14 апреля, цена превышала 64 тысячи долларов.