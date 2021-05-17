Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Маска

Стоимость биткоина впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в 45 тысяч долларов, самая популярная криптовалюта потеряла в цене более десяти процентов. Как сообщает Bloomberg, это произошло на фоне заявлений основателя компании Tesla Илона Маска.

Предприниматель намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов. Маск ответил одному из пользователей Twitter, который предположил, что в следующем квартале держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее цифровых активов. На этот твит Маск ответил: «В самом деле».

Несколько дней назад основатель Tesla заявил, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla. Ценные бумаги сейчас и так под давлением из-за новостей из Китая.