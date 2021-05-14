После участия в телешоу Маск обеднел на 20 миллиардов долларов

Глава Tesla Илон Маск обеднел на 20 с лишним миллиардов долларов. Именно на столько сократилось состояние предпринимателя после того, как он принял участие в телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.

Программа вышла 9 мая, во время шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера, назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством, а также посмеялся над своими бизнес-планами.

Спустя несколько дней Маск заявил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. До появления в эфире состояние бизнесмена оценивалось в 166 миллиардов долларов.

После заявлений Маска цена самой дорогой криптовалюты упала сразу на 17 процентов, а позже опустилась до 47 тысяч долларов. Следом обрушились и акции Tesla: на этой неделе они подешевели на 15 процентов. В итоге состояние предпринимателя, которому принадлежит 21-процентная доля в компании, снизилось на 20,5 миллиарда долларов — до 145,5 миллиарда.

Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla. Ценные бумаги сейчас и так под давление из-за новостей из Китая — ключевом рынке для производителей электромобилей. Ранее в мае стало известно, что Tesla пока не спешит расширять производство на заводе в Шанхае и не стала покупать там землю.