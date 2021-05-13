Биткоин резко упал в цене

Биткоин упал в цене более чем на 17 процентов, до 46,9 тысячи долларов. Об этом в четверг, 13 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

По данным на 3:14 по московскому времени, биткоин находится на уровне 47 720 долларов за штуку.

4 мая криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, рекордно подорожала. Стоимость одной единицы Ethereum составляла 3328,9 доллара.

В конце апреля стоимость самой популярной криптовалюты поднялась на 7,3 процента — до 52,770 тысячи долларов за монету.

В начале года неожиданную поддержку биткоину оказал Илон Маск. В феврале его компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в объеме 1,5 миллиарда долларов. В конце апреля стало известно, что компания уже заработала на таком вложении более 100 миллионов долларов. Позднее компания разрешила американским покупателям электромобилей расплачиваться биткоинами.