Жену Илона Маска госпитализировали после съемок в телешоу

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска была госпитализирована из-за панической атаки, которую она перенесла после съемок в американском сатирическом телешоу Saturday Night Live (SNL) на канале NBC. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Забыла опубликовать [фото с телешоу], потому что я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и попала в больницу, что было довольно страшно, и я полагаю, что сейчас самое подходящее время начать терапию», — подписала последнюю публикацию Граймс. Она похвалила игру Маска и поблагодарила поп-певицу Майли Сайрус за участие в съемках.

Участвуя в очередном выпуске SNL, Маск и Граймс выступили в образе героев серии видеоигр Super Mario. Мультимиллиардер сыграл злодея Варио, а певица исполнила роль Принцессы Пич, возлюбленной протагониста. В шоу они разыграли сцену суда.

В феврале текущего года американский рэпер Lil Uzi Vert и жена предпринимателя Илона Маска договорились чипироваться вместе. Они запланировали совместную экспериментальную операцию на 2022 год.