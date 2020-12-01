Жена Илона Маска выложила голое фото из туалета с подругой-моделью

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, выложила голое фото из туалета, снявшись вместе с обнаженной моделью Лив Боэри. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте исполнительницы во вторник, 1 декабря.

На фото Граймс предстала полуобнаженной с разрисованным телом. Ее подруга Боэри появилась на снимках полностью голой. В подписи к посту Граймс отметила, что выступила автором боди-арта. Она также напомнила подписчикам о грядущем выходе видеоигры Cyberpunk 2077.

В мае Граймс заявила, что решила продать часть своей души. В январе певица объявила о беременности от Илона Маска, опубликовав обнаженные фото.