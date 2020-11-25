Автор музыки Граймс выпустил песню и умер в 30 лет

Американский диджей и музыкант i_o (настоящее имя — Гаррет Фоллз Локхарт), сотрудничавший с певицей Граймс, умер в 30 лет. Об этом сообщается в Twitter артиста в среду, 25 ноября.

В посте отмечается, что Локхарт скончался 23 ноября. Причина смерти не раскрывается. За три дня до кончины музыкант выпустил ремикс композиции Castles In The Sky от бельгийского проекта Ian Van Dahl.

i_o принял участие в записи песни Граймс Violence с ее последнего альбома Miss Anthropocene.

1 ноября сообщалось, что в Москве во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate Максим Корнышев.