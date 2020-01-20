Американский певец извинился и умер во время выступления

Американский певец Дэвид Олни умер во время выступления на фестивале авторских песен в штате Флорида. Об этом сообщает Variety.

Концерт Олни проходил в субботу, 18 января. 71-летний певец сидел на стуле, когда почувствовал себя плохо. Другие музыканты на сцене и зрители подумали, что он решил немного отдохнуть, поэтому не сразу пришли на помощь.

Участники концерта рассказали, что Олни стало плохо во время исполнения третьей песни. Он извинился, замолчал и опустил подбородок на грудь. Музыканты попытались привести его в чувства до приезда скорой помощи, но не удалось.

Причина смерти артиста не называется.