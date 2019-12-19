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Умер певец и актер Кенни Линч

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Кенни Линч
Кенни Линч

Британский певец и актер Кенни Линч скончался в возрасте 81 года. Об этом семья артиста сообщила в Twitter.

Причина смерти не уточняется.

Линч родился в Лондоне в 1938 году. Его отец был родом из Барбадоса, а мать имела британские и ямайские корни. Линч — один из первых темнокожих артистов в индустрии развлечений Великобритании, заработавший славу поп-звезды.

Артист выступал в турне с The Beatles и стал первым певцом, записавшим кавер на одну из композиций группы — песню Misery. Линч также снимался в таких фильмах и телесериалах, как «Летучий отряд Скотленд-Ярда», «Тайна рукописи», «Доска» и «Дом ужасов доктора Террора».

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