Умер актер из фильма «Леон»

Умер американский актер, продюсер и сценарист Дэнни Айелло. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Его представитель Трейси Миллер рассказал, что артист скончался вечером 12 декабря после непродолжительной болезни. Ему было 86 лет.

Миллер также уточнил, что у актера остались четверо детей. Все они родились от продюсера Сэнди Коэн, на которой артист женился в 1955 году.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Он начал сниматься в кино лишь в 35 лет, однако за свою карьеру успел исполнить почти сотню ролей. Среди наиболее известных картин с его участием — «Леон», «Крестный отец 2», «Счастливое число Слевина», «Однажды в Америке», «Покровитель», «Высокая мода» и «Гудзонский ястреб». За фильм Спайка Ли «Делай, как надо» Айелло номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана.

9 декабря сообщалось о смерти американского актера Рене Обержонуа. Он скончался в возрасте 79 лет от рака легких.