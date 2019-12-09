Умер актер фильмов «Кинг-Конг» и «Бэтмен навсегда»

Умер американский актер Рене Обержонуа. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал сын звезды, причиной смерти стал рак легких. Артисту было 79 лет.

Обержонуа родился 1 июня 1940 года в Нью-Йорке. Он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кинг-Конг», «Бэтмен навсегда», «Патриот», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник» и «Хорошая жена». В 1970 актер году получил театральную премию «Тони» за роль в «Коко» — бродвейском мюзикле о дизайнере Коко Шанель, в котором вместе с ним играла Кэтрин Хепберн. Кроме того, артиста дважды номинировали на «Эмми» — за роли в сериалах «Практика» и «Бенсон».

Обержонуа был известен не только как актер, но и как режиссер. Он работал над сериалами «Звездный путь: Дальний космос 9» и «Поместье Марблхед». Он также озвучивал киноленты, книги и видеоигры.

7 декабря стало известно о смерти американского актера Рона Лайбмена, прославившегося благодаря сериалу «Друзья». Он скончался на 83-м году жизни от пневмонии.